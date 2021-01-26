Жену солиста Мариинского театра Павла Шмулевича подозревают в нападении на супруга. Артист поступил в больницу с ножевым ранением, — пишет интернет-издание Фонтанка. В свою очередь, супруга Шмулевича обратилась за помощью к врачам из-за травмы головы и гематомы на лице. Ни одна из сторон конфликта в полицию не обращалась. О причине семейной ссоры также не сообщается.

В свою очередь в петербургском управлении МВД сказали, что сейчас разбираются в произошедшем.