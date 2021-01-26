Хакеры заполучили номера телефонов более полумиллиарда пользователей сети Фейсбук. Базу данных выложили для продажи в интернете, — пишет американское интернет-издание VICE. По данным специалистов, к злоумышленникам попали номера телефонов жителей США, Канады, Великобритании, Австралии и еще 15 стран. Данные стали добычей преступников из-за уязвимости в защите Фейсбук, которую устранили два года назад.

Между тем сама социальная сеть на протяжении многих лет рекомендовала, а в некоторых случаях даже требовала от пользователей указывать номера телефонов для привязки их к учетным записям.