Международный Валютный фонд немного улучшил прогноз по экономическому росту России. Эксперты организации ожидают, что в этом году российский ВВП вырастет на 3%, а в следующем почти на 4. Эксперты ожидают, что российская экономика отыграет основную часть прошлогоднего падения из-за коронавируса в нынешнем году, — пишет газета РБК.

Пару месяцев назад МВФ прогнозировал, что ВВП России вырастет лишь на 2,5%. Причина оптимизма, по мнению экономистов в том, что за последние три месяца многим странам удалось достигнуть значительных успехов в разработке и применении вакцин.