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19:32, 26 января 2021

Адвокат Мансур Гильманов вышел на свободу после пяти суток ареста

Адвокат Мансур Гильманов вышел на свободу после пяти суток ареста. Ранее такое наказание ему назначили по обвинению в неповиновении сотрудникам полиции. Мосгорсуд сегодня признал арест законным, но при этом на пять минут сократил срок наказания.

Как рассказали ранее в правозащитном проекте ОВД-Инфо, Гильманова задержали вечером в четверг в московском ОВД Даниловский, когда он приехал оказать правовую помощь одному из задержанных в преддверии субботней акции. При этом коллеги Гильманова подчеркивали, что в самом ОВД сотрудник полиции избил адвоката.



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