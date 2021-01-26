Адвокат Мансур Гильманов вышел на свободу после пяти суток ареста. Ранее такое наказание ему назначили по обвинению в неповиновении сотрудникам полиции. Мосгорсуд сегодня признал арест законным, но при этом на пять минут сократил срок наказания.

Как рассказали ранее в правозащитном проекте ОВД-Инфо, Гильманова задержали вечером в четверг в московском ОВД Даниловский, когда он приехал оказать правовую помощь одному из задержанных в преддверии субботней акции. При этом коллеги Гильманова подчеркивали, что в самом ОВД сотрудник полиции избил адвоката.