Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца одного из обвиняемых в применении насилия в отношении полиции. По версии следствия, Евгений Есенов напал на сотрудников МВД во время акции протеста в минувшую субботу. Ранее следователи говорили, что задержаны двое по делу о насилии в отношении полицейских. О личности второго пока не сообщали.
2021-01-26T19:30:43+03:00
2021-01-26T19:30:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2780328-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:30, 26 января 2021
Загрузка комментариев...