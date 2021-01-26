Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца одного из обвиняемых в применении насилия в отношении полиции. По версии следствия, Евгений Есенов напал на сотрудников МВД во время акции протеста в минувшую субботу. Ранее следователи говорили, что задержаны двое по делу о насилии в отношении полицейских. О личности второго пока не сообщали.