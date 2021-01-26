Совет Международной Федерации хоккея примет сегодня окончательное решение о месте проведения Чемпионата мира

Совет Международной Федерации хоккея, как ожидается, примет сегодня окончательное решение о месте проведения Чемпионата мира. Ранее спортивные чиновники лишил Белоруссию права проведения матчей первенства. Вместе с Минском турнир должен был пройти в Риге. Представители федерации объяснили это соображениями безопасности из-за политической ситуации в республике.

Изначально планировалось, что турнир, который запланирован на май-июнь нынешнего года, состоится в Латвии и Белоруссии. Однако неделю назад Международная федерация хоккея под давлением спортивных и правозащитных организаций, а также крупных спонсоров, лишила Минск права проведения хоккейного Чемпионата. Напомню, что в столице Белоруссии должны были состояться матчи группы А, где выступает сборная и России, а также два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал. Совет IIHF рассматривал три варианта места проведения белорусской части соревнований. Вместо Минска игры чемпионата мира готова была принять словацкая Братислава, датский Хернинг. Существовала также возможность, при котором Рига проводила бы первенство в полном объеме. Однако такой вариант считался маловероятным — в столице Латвии для этого необходимо было заново возвести временную ледяную арену. Что явно не соответствует уровню мирового первенства. Кроме того, заинтересованность принять ЧМ выразила Литва, но от этого предложения сразу решили отказаться. Словацкий хоккейный союз накануне направил в IIHF полную документацию на проведение ЧМ-2021 в Братиславе.

В столице Белоруссии также должны были состояться матчи группы, в которой выступает сборная России