Российские фигуристы могут выступить на чемпионате мира под названием Федерации фигурного катания на коньках России. Окончательное решение еще не принято, но вероятность такого выбора высокая, сказал агентству ТАСС сказал источник, знакомый с ситуацией.

Российские спортсмены лишены права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира в статусе сборных России. Спортивный арбитражный суд ранее запретил им использовать флаг, гимн и любую другую национальную символику из-за допингового скандала. Чемпионат мира по фигурному катанию должен пройти в марте в Стокгольме.