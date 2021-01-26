В Индии фермеры устроили многотысячный митинг, в результате стычек с полицией погиб человек

В Индии фермеры устроили многотысячный митинг в один из главных праздников страны, в результате стычек с полицией погиб человек. Масштабные протесты, начавшиеся в стране из-за сельскохозяйственной реформы, продолжаются уже более двух месяцев.

В индийской столице Нью-Дели в честь праздника Дня республики сегодня прошел военный парад. Фермеры ответили на это своим парадом – на тракторах. Они пробили ограждения на въезде в город. Многотысячная колонна дошла почти до центра и захватила Красный форт — главную городскую крепость. Акция сопровождалась беспорядками и попытками полиции остановить шествие. Силовики применили слезоточивый газ, их забрасывали палками и камнями. СМИ публикуют видеозаписи, на которых видно, как толпа раскачивает автобус, или как один из фермеров на тракторе в пытается наехать на полицейских. Известно, что под колесами трактора погиб протестующий. Участники протеста утверждают, что машина перевернулась, когда полиция открыла по ней огонь. Серьезно пострадавшие есть и среди силовиков. В МВД распорядилось временно отключить интернет в ряде районов Нью-Дели. Напомним, что тысячи фермеров продолжают протестовать с конца ноября, в пригороде они разбили палаточный лагерь, блокировали въезды в столицу и не раз вступали в стычки с полицией.

Фермеры требуют от правительства пересмотреть новые законы, позволяющие земледельцам самостоятельно заключать контракты с аграрными компаниями на продажу будущего урожая.