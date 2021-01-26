В московские суды поступили около полутысячи административных дел в отношении задержанных на акции протеста

В московские суды поступили около полутысячи административных дел в отношении задержанных на субботней акции протеста. Порядка 30 человек арестованы на разные сроки, — рассказала «Эху» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказали, что некоторые из административно арестованных были вынуждены провести около суток или даже больше в полицейских автобусах. При этом их не выводили в туалет и не кормили. Всего в субботу были задержаны более полутора тысяч человек.