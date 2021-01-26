Бывшего высокопоставленного сотрудника антинаркотического ведомства заподозрили в создании сети нарколабораторий. В Ивановской области задержали экс-руководителя одного из подразделений Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Москве и Московской области, подозреваемого в организации сети подпольных лабораторий по производству наркотиков. Имя задержанного пока не раскрывают. Как рассказали в областном управлении ФСБ, для перевозки наркотиков члены группировки использовали машину со спецсигналами и форму сотрудников спецслужбы. А на подпольном производстве трудились мигранты, которых насильно удерживали.

Вместе с бывшим сотрудником Госнаркоконтроля задержаны еще 15 человек.