Интернет временно отключили в нескольких районах индийской столицы

Министерство внутренних дел Индии распорядилось об этом из-за протестов фермеров. Многотысячные митинги проходят сегодня в Нью-Дели на фоне одного из главных праздников страны – Дня республики. В ходе столкновений, как передает агентство РИА «Новости», погиб один из демонстрантов. Также несколько полицейских получили ранения. Для разгона митингующих силы безопасности применили слезоточивый газ. Индийские фермеры протестуют с конца прошлого года. Они выступают против новых законов, так как опасаются, что те ликвидируют систему закупки зерна по гарантированным ценам.