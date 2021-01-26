В московские суды поступили около полутысяч дел после субботней акции в поддержку Алексея Навального. Это дела о нарушениях законодательства о митингах и неповиновении требованию полиции, сказала в эфире «Эха» член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. По ее данным, не менее 30 человек были приговорены к административному аресту. Более 60 получили штрафы. В самой ОНК тем временем говорят, что столичных спецприемниках не осталось мест для арестованных после субботней акции. Некоторые вынуждены сутки провести в полицейских машинах и автобусах, а также отделах внутренних дел.

Всего в столице в субботу были задержаны, по сведениям правозащитников, боле 1,5 тысяч человек.