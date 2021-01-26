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Эксклюзив Эха 18:30, 26 января 2021

Чиновники Ленобласти собрали школьных работников региона, чтобы им объяснили, что Холокоста не было

Чиновники Ленинградской области собрали школьных работников региона, чтобы им объяснили, что Холокоста не было. Лектор полтора часа отрицал преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Областной комитет по образованию организовал вебинар под названием «Урок Памяти Жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица» для завучей и директоров школ 47-го региона. Однако вместо обычных для такого семинара слов о воспитании патриотизма, докладчик Владимир Матвеев, которого в презентации представили доктором философии, а также доктором технических и кандидатом экономических наук, в течение полутора часов убеждал школьных работников в том, что Холокоста не было. На записи вебинара, которую «Эху» предоставила газета «Новые Колтуши», есть слайд с надписью «Холокост — позитивное явление». Свидетельства о массовых убийствах евреев недостоверны, объясняет Матвеев. При этом Матвеев не знает, что нацисты уничтожали евреев не только в концлагерях, но и в ходе многодневных расстрелов в гетто, например, в киевском Бабьем Яру, а также утверждает, что руководство Вермахта состояло из людей наполовину еврейской крови, видимо, путая его с верхушкой нацистской партии.

Правительство Ленобласти в официальном телеграм-канале назвало это выступление частным мнением профессора. Ленинградский институт развития образования не проводит цензуру лекторов, добавили чиновники.

В России действует статья уголовного кодекса за реабилитацию нацизма. Надзорным органам стоит проверить, не нарушил ли профессор Матвеев закон, считает руководитель центра «Сова» (признан иноагентом) Александр Верховский. Статья уголовного кодекса предусматривает за реабилитацию нацизма до трёх лет колонии.



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