Власти США осудили бывшую сотрудницу военно-морской разведки и Минобороны за намерение передать РФ секретные документы

Власти США осудили бывшую сотрудницу военно-морской разведки и министерства обороны за намерение передать России секретные документы.

47-летняя Элизабет Джо Ширли была приговорена накануне к общему сроку в 11 лет за хранение материалов с грифом «совершенно секретно», намерение передать их российским властям, а также за незаконное удержание и вывоз за рубеж ее приемной дочери, сообщает The Associated Press. Суд признал, что документы Агентства национальной безопасности, найденные на принадлежащих Ширли электронных устройствах, были получены благодаря имевшемуся у нее доступу к гостайне, который она получила в середине 90-х, когда служила в американских военно-воздушных силах. В официальном заявлении министерства юстиции, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что сотрудница Пентагона «предала доверие народа США, присвоив секретные документы и собираясь продать их России, одному из главных противников Америки, для того, чтобы продолжить преступное удержание своей дочери. Минюст сообщает, что в июле позапрошлого года Элизабет Ширли увезла тогда шестилетнюю приемную дочь в соседнюю Мексику, где планировала установить контакт с представителями российских властей и договориться с ними об отправке ее в третью страну, откуда была бы невозможна экстрадиция в Соединенные штаты. Там же, в Мексике Ширли написала обращение к властям Российской федерации, в котором указывала, что ей необходимо передать материалы государственной важности, вывезенные из США, прежде чем «они будут перехвачены или уничтожены». В заявлении министерства также говорится, что при содействии мексиканских властей экс-сотрудницу военного ведомства нашли в одном из столичных отелей. Ранее издание The Daily Beast писало, что перед отъездом за границу она обманным путем забрала у своего бывшего мужа их дочь Джозефину, позже сообщив ему, что не сможет приехать вовремя, поскольку, якобы, попала в аварию. Ширли была обнаружена в Мехико только несколько недель спустя.

Окружной прокурор Западной Вирджинии, выступая по окончании заседания суда перед журналистами, заявил, что присужденный Элизабет Ширли тюремный срок «полностью справедлив».