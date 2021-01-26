Американские сенаторы сегодня принесут присягу в качестве членов жюри на процессе по второму импичменту Трампу

Американские сенаторы сегодня принесут присягу в качестве членов жюри на процессе по второму импичменту, вынесенному теперь уже бывшему президенту Дональду Трампу две недели назад по итогам мятежа 6 января.

Девять делегатов Палаты представителей доставили в понедьльник вечером в Сенат единственную статью импичмента, вынесенного бывшему теперь уже президенту Дональду Трампу — по обвинению подстрекательстве к насилию против правительства США. Процесс рассмотрения импичмента в Сенате, который начнется 9 февраля, подобен судебному рассмотрению дела, где сенаторы в качестве жюри присяжных решают, виновен ли президент в обвинении, предъявленном ему Палатой Представителей. Для того чтобы признать Трампа виновным в подстрекательстве к насильственным беспорядкам, которые устроили его сторонники 6 января, захватив Капитолий, потребуется 67 голосов в Сенате. У демократов сейчас 50 мест из ста, то есть им потребуется еще 17 голосов республиканцев. Сенатор номер три в Республиканской Партии Лиз Чейни уже объявила, что проголосует За признание Трампа виновным. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконелл заявил, что толпу, захватившую Капитолий, кормил ложью и спровоцировал Трамп. Сенатор-республиканец Марко Рубио назвал процесс над бывшим уже президентом абсурдом и пообещал голосовать против принятия импичмента к рассмотрению в Сенате.

Председательствовать на процессе по импичменту в Сенате будет старейший член Конгресса от Демократической Партии Патрик Лейхи. Помимо заседания в Конгрессе с 1974 года, Лейхи также снялся в пяти фильмах о Бэтмене, включая фильм «Темный Рыцарь», в котором он сталкивается с Джокером и говорит ему, что «бандитами его не запугать».