МОК пока не рассматривает вариант переноса Олимпиады из Токио в другую страну

Международный Олимпийский комитет пока не рассматривает вариант переноса Олимпиады из Токио в какую-либо другую страну, — сообщили ТАСС в пресс-службе МОК. Ранее телеканал АВС передал, что глава финансового управления штата Флорида направил письмо с предложением провести игры у них, однако в МОК утверждают, что никаких писем не получали.

Противоречивые сведения по поводу Олимпиады в Токио поступают последние несколько дней, и это не случайно, — рассказал «Эху» корреспондент ТАСС Василий Головнин.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 3 июля по 8 августа.