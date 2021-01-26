Масштабный выпуск вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной в Новосибирском центре «Вектор», начнется в феврале, — сообщил сегодня премьер Михаил Мишустин. По его словам, вакцинация должна быть организована так, чтобы людям не приходилось долго ждать. В правительстве сегодня сказали, что иностранных граждан, проживающих в России, пока не планируют прививать от коронавируса, поскольку в приоритете сами россияне.

Еврокомиссия возьмет под контроль экспорт всех вакцин от коронавируса, которые производятся на территории ЕС. Это пообещала комиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис. Сейчас в Евросоюза разгорается скандал, связанный с сокращением поставок вакцин компаний Pfizer и AstraZeneca.