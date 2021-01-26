В Кремле утверждают, что дворец под Геленджиком принадлежит не президенту, а крупным бизнесменам. Пресс-секретарю Дмитрию Пескову сегодня снова пришлось отвечать на вопросы журналистов по поводу объекта стоимостью в 100 миллиардов рублей. Именно в такую стоимость его оценил Алексей Навальный и его соратники в фильме— расследовании.

Дворцом на берегу Чёрного моря владеет один или несколько предпринимателей, Кремль не имеет права разглашать их имена, это было бы некорректно, считает пресс-секретарь президента. Песков не знает, посещал ли Владимир Путин роскошный дворец. В нем, как утверждалось в расследовании Алексея Навального, есть в частности амфитеатр, зимний садом и аквадискотека, а также диваны, вазы и кофейные столики каждый стоимостью в несколько миллионов рублей. Это большой объект, в Геленджике он хорошо известен, отметил Песков. Вопросы журналистов о присутствии на территории дворца под Геленджиком сотрудников службы охраны президента и бесполетной зоне над объектом переадресовал в ФСО и ФСБ. Это в их ведении, пояснил пресс-секретарь корреспонденту «Эха». По словам Пескова, он мог бы на это ответить, если бы речь шла о резиденции президента. Поскольку, как утверждает пресс-секретарь, Путин к дворцу никакого отношения не имеет, то делать это Кремлю цитата «было бы не совсем корректно». Вопросы о том, почему компании «Оптима Комплект Строй» и «Аэрокомплекс» сообщали о проведении работ в резиденции президента в поселке Прасковеевка, рядом с которым дворец расположен, следует задать им, считает Песков. Заметим, что фирмы после резонанса в СМИ удалили информацию о работах в этом месте со своих сайтов. При ответах журналистам, которые интересовались возможной связью дворца с главой государства, Песков несколько раз сегодня ссылался на Путина. Напомним, он вчера назвал монтажом фильм-расследование оппозиционного политика. Президент сказал, что весь фильм не смотрел, только фрагменты, предоставленные помощниками, но уверяет, что ничего из указанного во дворце не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам.

Тем временем фильм Алексея Навального и его соратников о предполагаемом дворце Путина набрал уже больше 92-х миллионов просмотров на YouTube.