Преподаватель РАНХиГС угрожала студенту отчислением за его политические взгляды

Преподаватель Российской академии народного хозяйства угрожала студенту отчислением за его политические взгляды. Эту информацию «Эху Москвы в Петербурге» подтвердили в самом вузе. Ранее юноша выложил запись телефонного разговора в интернет.

Петербургский студент Северо-западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы рассказал, что ему угрожают сложностями при прохождении практики и даже отчислением за его публикации в социальных сетях. Он выложил запись разговора с представителем вуза, которая объяснила, что не только студентов, а даже преподавателей академии увольняли за их оппозиционные взгляды. Собеседница студента советовала молодому человеку удалить его политические высказывания из соцсетей, поскольку, по её словам, из-за них возникнут проблемы в учёбе. Сотрудник вуза не мог выдвигать таких требований к студенту, рассказал «Эху» глава центра общественных связей петербургского отделения академии Рудольф Сахаров. Сейчас, чтобы получить материалы для служебного расследования, в РАНХиГС готовят запрос в молодёжное отделение партии «Яблоко», канал которого выложил запись.

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