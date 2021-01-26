РКН потребовал удалить видеообращение на YouTube журнала DOXA о недопустимости ограничения права молодежи на протест

Роскомнадзор потребовал удалить видеообращение на YouTube-канале студенческого журнала DOXA о недопустимости ограничения права молодых людей на протест.

Ролик был опубликован накануне субботней протестной акции в поддержку Алексея Навального. Внести его в реестр запрещенной информации потребовало Федеральное агентство по делам молодежи. Как говорится в уведомлении Роскомнадзора, видео содержит информацию, «направленную на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий». В случае невыполнения требования журналу грозит блокировка и штраф до 100 тысяч рублей.

В обращении DOXA речь шла о том, что «школы давят на учителей и родителей», а университеты «угрожают студентам отчислением» и назначают в день проведения митинга незапланированные экзамены и зачеты. Редакция обращалась к органам власти и администрации учебных заведений с просьбой перестать запугивать студентов, подчеркивая, что отчисления за участие в мирных акциях незаконны и противоречат Конституции. Об этом рассказал «Эху» редактор журнала «DOXA» Армен Арамян. По словам Арамяна, редакция при поддержке правозащитной организации «Агора» попытается обжаловать требование Роскомнадзора в суде.