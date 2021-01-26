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Эксклюзив Эха 18:09, 26 января 2021

В Москве задержаны двое участников протестной акции, подозреваемых в применении насилия в отношении полицейских

В Москве задержаны двое участников субботней протестной акции, подозреваемых в применении насилия в отношении полицейских. Оба задержанных являются уроженцами Калмыкии, сообщают в Следственном комитете. Им ближайшее время будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Имена подозреваемых не называются. Как утверждается, один из них в эту субботу во время акции вблизи Пушкинской площади нанес сотруднику полиции несколько ударов в область головы. Вероятно, речь идет о Евгении Есенове, его в изоляторе на Петровке обнаружила член столичного ОНК Марина Литвинович. По ее словам, молодому человеку на вид лет 20-25. При этом, по другим данным, ему 38. В Telegram-каналах появилось видео, где предположительно Есенов, находясь в толпе силовиков, пытается отбиваться. Известно, что накануне его признали виновным в нарушении правил проведения митингов и оштрафовали на 10 тысяч рублей. На Есенова также составили протокол о неповиновении законному распоряжению полицейского, но его суд вернул. Следствие просит арестовать его до конца марта. Имя второго задержанного пока неизвестно. Он, как утверждают в СК, на территории Пресненского района в ответ на требование остановить автомобиль совершил наезд на полицейского – как сообщалось ранее, задел того бампером. В машине в тот момент находились участница группы Pussy Riot Мария Алехина и муниципальный депутат Люся Штейн, их пытались задержать за призывы к участию в несанкционированной акции.
После субботней акции в Москве возбуждено 4 уголовных дела по статье о применении насилия к представителю власти.

В Кремле считают, что уровень насилия со стороны участников акции 23 января был беспрецедентным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал сегодня, что все столкновения были спровоцированы протестующими, а реакция правоохранительных органов моментальной.

Депутат Госдумы «единоросс» Александр Хинштейн отозвал запросы в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности силовика, ударившего женщину на протестной акции в Санкт-Петербурге. Парламентарий написал в Твиттере, что обсуждал ситуацию с руководителями этих ведомств и пришел к выводу, что полицейский перед этим подвергся нападению, поэтому и воспринял

54-летняя жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина утверждает. что не простила своего обидчика. В интервью Новой газете она сказала, что будет обращаться в Следственный комитет.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева считает, что омоновец, ударивший ногой женщину на несанкционированном митинге в поддержку политика Алексея Навального в Санкт-Петербурге 23 января, должен быть привлечен к уголовной ответственности. Об этом она сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Это серьезная история. Извинился он, не извинился – это дело десятое. У нас есть ряд статей, по которым принесения извинений недостаточно для того, чтобы уголовное дело не возбуждалось. Ему никуда будет не деться не только от проверки, но и от возбуждения уголовного дела», — подчеркнула Меркачева. По ее мнению, «тут не нужно никаких проверок, чтобы понять, что омонвец превысил свои должностные полномочия и нанес вред». «Не исключено, что там есть какие-то тяжкие травмы, повреждены внутренние органы. Будет еще обследование», — заключила Меркачева.

Фонд «Общественный вердикт» (российские власти считают «Общественный вердикт» иностранным агентом) направил обращение в Следственный комитет по фактам применения полицией и Росгвардией насилия к мирно протестующим. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. «Вчера вечером фонд «Общественный вердикт» направил обращение в Следственный комитет по ряду случаев, которые присутствуют в публичном пространстве в интернете, в СМИ, где совершенно очевидно, что сотрудники полиции и Росгвардии незаконно применяли физическую силу и спецсредства к мирно протестующим гражданам, которые, не оказывали сопротивления. С нашей точки зрения, это было абсолютно необоснованно и является явным нарушением положений закона о полиции. Мы просим Следственный комитет проверить эти конкретные случаи — в нашем обращении их 8 — на предмет состава преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ — «превышение должностных полномочий с применением насилия», — сказала она.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев обратился к министру внутренних дел с требованием взять под личный контроль проверку фактов задержаний и избиения журналистов во время протестных субботних акций. Соловьев подчеркнул, что Союз журналистов фиксировал случаи воспрепятствования профессиональной деятельности сотрудников СМИ по всей стране.



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