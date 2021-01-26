На 84-м году жизни скончался бывший главный санитарный врач России Евгений Беляев. Он возглавлял соответствующее ведомство в первой половине 90-х годов, напомнили в Роспотребнадзоре. Беляев, как отметили его коллеги, проводил коренные реформы в санитарно-эпидемиологической службе. О причинах его смерти не сообщается, Дата и место прощания пока не известны.

