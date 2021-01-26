Власти Нидерландов не собираются отменять комендантский час на фоне беспорядков. Акции протеста уже три вечера подряд проходят в различных городах страны. При этом митингующие бьют витрины магазинов, поджигают мусорные баки. Первые столкновения произошли еще в субботу вечером на акции противников карантинных ограничений. В последние дни участники стычек выходят на улицы ближе к началу комендантского часа. Они, как передает агентство ТАСС, отказываются выполнять требования полиции. Нередко при этом собравшиеся переворачивают машины и забрасывают силовиков петардами и камнями.