Власти Нидерландов не собираются отменять комендантский час на фоне беспорядков. Акции протеста уже три вечера подряд проходят в различных городах страны. При этом митингующие бьют витрины магазинов, поджигают мусорные баки. Первые столкновения произошли еще в субботу вечером на акции противников карантинных ограничений. В последние дни участники стычек выходят на улицы ближе к началу комендантского часа. Они, как передает агентство ТАСС, отказываются выполнять требования полиции. Нередко при этом собравшиеся переворачивают машины и забрасывают силовиков петардами и камнями.
2021-01-26T17:32:53+03:00
2021-01-26T17:32:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 26 января 2021
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