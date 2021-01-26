Руководство поликлиники МВД в Санкт-Петербурге задержали по делу о выдаче поддельных справок. Как передает агентство «Интерфакс», медицинское начальство выдавало полицейским, росгвардцейцам и спасателям за взятки фальшивые справки об инвалидности, по которым они могли получить страховые выплаты. Всего следователи говорят о примерно ста подобных случаях. В участии в преступной схеме подозреваются в том числе трое бывших сотрудников МВД.