Руководство поликлиники МВД в Санкт-Петербурге задержали по делу о выдаче поддельных справок. Как передает агентство «Интерфакс», медицинское начальство выдавало полицейским, росгвардцейцам и спасателям за взятки фальшивые справки об инвалидности, по которым они могли получить страховые выплаты. Всего следователи говорят о примерно ста подобных случаях. В участии в преступной схеме подозреваются в том числе трое бывших сотрудников МВД.
2021-01-26T17:32:26+03:00
2021-01-26T17:34:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 26 января 2021
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