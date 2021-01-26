В спецприемниках Москвы не остается мест для арестованных после субботней акции протеста, говорят правозащитники. Как рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, некоторые из тех, кому суды назначили административный арест, больше суток провели в полицейском автобусе. Там они спали, их не выводили в туалет и не кормили. Часть арестованных, по сведениям Литвинович, разместили в отделах полиции.

В субботу на акции в поддержку Алексея Навального в Москве, по сведениям правозащитников, были задержаны более 1,5 тысяч человек.