Московские власти предупредили о сильном ветре и мокром снеге в столице. Департамент транспорта призвал автомобилистов по возможности пользоваться городским транспортом. Непогода продержится в столице до утра среды. До этого подмосковное министерство транспорта попросило водителей быть внимательными на дорогах из-за сильного ветра и гололедицы.