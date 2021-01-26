Московские власти предупредили о сильном ветре и мокром снеге в столице. Департамент транспорта призвал автомобилистов по возможности пользоваться городским транспортом. Непогода продержится в столице до утра среды. До этого подмосковное министерство транспорта попросило водителей быть внимательными на дорогах из-за сильного ветра и гололедицы.
2021-01-26T17:06:22+03:00
2021-01-26T17:06:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:06, 26 января 2021
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