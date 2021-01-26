Протестующие в Тунисе пытаются штурмовать здание парламента, передает местный телеканал «Аль-Хадас». По его сведениям, пока что охрана сдерживает митингующих. Полиция перекрыла улицы, в районе здания парламента. Демонстранты требуют освободить задержанных в ходе предыдущих акций протеста. По их словам, только за прошлую неделю были задержаны около 12 тыс. человек. Массовые беспорядки начались в Тунисе в середине января.