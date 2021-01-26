Тульский отряд «Лиза Алерт» сообщил о гибели пенсионера, которой могло не случиться, если бы не действия силовиков

Тульский поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о гибели пенсионера, которой могло не случиться, если бы не действия силовиков. Они на три часа задержали волонтеров. В полиции утверждают, что все было не так.

70-летний житель поселка Бегичевский Богородицкого района Александр Сапожников пропал в субботу вечером. Он ушел на родник и не вернулся. Его сосед обратился в полицию, но там сказали ждать до утра. Около полуночи мужчина позвонил на горячую линию «Лизы Алерт», рассказал местному интернет-изданию Myslo глава тульского поискового отряда Сергей Юстус. По его словам, когда на место приехал волонтер, туда же прибыли полицейские. Они забрали добровольца и заявителя в отделение, где провели «воспитательную» беседу о методах поисковой работы. В результате операция началась только спустя три часа. Пенсионера в итоге нашли, но он был мертв. При этом, как утверждает глава тульского отряда, тело еще даже не остыло. В областном управлении МВД приводят другую версию событий. Там сообщили, что приехали на место сразу, как поступило заявление. Пояснения соседа с внешними признаками опьянения и добровольца имели противоречивый и несвязный характер, поэтому их повезли в полицию. В ведомстве отметили, что, согласно заключению экспертов, пенсионер умер недалеко от дома за несколько часов до сообщения о пропаже. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

МВД проводит проверку.