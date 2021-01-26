Во Пскове суд оштрафовал на 20 тысяч рублей депутата областного заксобрания от партии «Яблоко» Льва Шлосберга

Его признали виновным в нарушении правил организации мероприятия из-за предложения митингующим пройти на площадку, где можно проводить акцию без согласования с властями, сказала адвокат депутата Татьяна Мартынова.

«Суд назначил Шлосбергу штраф в 20 тысяч рублей по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ, признав его виновным в организации шествия от памятника жертвам революции до гайд-парка Пскова. Хотя он всего лишь разъяснил гражданам у памятника, что они имеют полное право пройти в гайд-парк, где разрешено митинговать без согласования с органами исполнительной власти», — рассказала Мартынова. Она подчеркнула, что ее подзащитный с решением суда не согласен и будет его обжаловать.