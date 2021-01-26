Два человека задержаны по обвинению в применении насилия к полицейским на субботней акции протеста в Москве. Ходатайство об аресте одного из них уже поступило в Пресненский суд Москвы. О втором известно, что он вез участницу группы Pussy Riot Марию Алехину и муниципального депутата Людмилу Штейн, и бампером зацепил на полицейского, который пытался их задержать, передает агентство ТАСС. Его источник утверждает, что сотрудник МВД получил ушиб ноги. Всего сообщалось о возбуждении четырех уголовных дел о нападении на силовиков.

Тем временем в Кремле полагают, что насилие в отношении журналистов спровоцировали агрессивно настроенные протестующие. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Союз журналистов России сообщил, что у большинства задержанных или избитых сотрудников СМИ имелся видимый отличительный знак или жилет с надписью «Пресса».