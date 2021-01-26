«МБХ медиа»: ФСБ выделила в прошлом году более 3 млн рублей на костюмы для танцев

ФСБ выделила в прошлом году более 3 млн рублей на костюмы для танцев, пишет интернет-издание «МБХ медиа». Заказы на портале госзакупок, по его сведениям, разместило пограничное управление по Забайкальскому краю и пограничная служба обеспечения. При этом все закупки объявлялись в закрытом режиме, подробного описания костюмов в них нет. Секретность силовики обосновали тем, что костюмы потребовались «для нужд обороны страны и безопасности государства», пишет издание. Ещё 22 млн рублей в прошлом году, по данным издания «Открытые медиа», ФСБ потратила на лыжи и сопутствующим им товары.
2021-01-26T16:35:29+03:00
2021-01-26T16:35:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 26 января 2021
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