«МБХ медиа»: ФСБ выделила в прошлом году более 3 млн рублей на костюмы для танцев

ФСБ выделила в прошлом году более 3 млн рублей на костюмы для танцев, пишет интернет-издание «МБХ медиа». Заказы на портале госзакупок, по его сведениям, разместило пограничное управление по Забайкальскому краю и пограничная служба обеспечения. При этом все закупки объявлялись в закрытом режиме, подробного описания костюмов в них нет. Секретность силовики обосновали тем, что костюмы потребовались «для нужд обороны страны и безопасности государства», пишет издание. Ещё 22 млн рублей в прошлом году, по данным издания «Открытые медиа», ФСБ потратила на лыжи и сопутствующим им товары.