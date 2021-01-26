Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку. О таких планах стало известно еще накануне. Правящая коалиция ранее утратила большинство в верхней палате парламента после выхода из нее небольшой партии «Живая Италия» бывшего премьера Маттео Ренци. Президент Серджо Маттарелла планирует завтра приступить к консультациям по поводу нового кабинета министров. Эксперты ожидают, что глава государства попытается избежать досрочных парламентских выборов.
2021-01-26T16:34:43+03:00
2021-01-26T16:34:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 26 января 2021
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