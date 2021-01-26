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16:34, 26 января 2021

Представители поискового отряда «Лиза Алерт» утверждают, что тульские полицейские задержали их волонтера

Представители поискового отряда «Лиза Алерт» утверждают, что тульские полицейские задержали их волонтера. Из-за этого погиб 70-летний житель области. Пенсионер пропал вечером в минувшую субботу. Его соседи обратились в поисковый отряд около полуночи, пишет местное интернет-издание Myslo. Когда волонтер приехал к дому пропавшего, его задержали полицейские, отвезли в отделе, где провели «воспитательную» беседу, говорят поисковики. Спустя три часа волонтера отпустили, однако из-за инцидента поисковая операция началась позже. Пропавшего нашли мертвым.

В свою очередь в областном управлении МВД, как пишет интернет-издание «Медиазона», утверждают, что волонтера забрали в полицию из-за путанных показаний и для проверки на причастность к возможному противоправному деянию». Эксперты, как добавили в ведомстве, подтвердили, что пенсионер скончался до того, как его соседи сообщили об исчезновении.



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