Суд во Пскове оштрафовал депутата областного заксобрания Льва Шлосберга на 20 тысяч рублей. Его признали виновным в организации несогласованного публичного мероприятия. «Суд назначил Шлосбергу штраф в 20 тысяч рублей по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ, признав его виновным в организации шествия от памятника жертвам революции до гайд-парка Пскова. Хотя он всего лишь разъяснил гражданам у памятника, что они имеют полное право пройти в гайд-парк, где разрешено митинговать без согласования с органами исполнительной власти», — рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат депутата Татьяна Мартынова.

Парламентарий был задержан в субботу на акции в поддержку политика Алексея Навального. По словам представителей защиты, Шлосберга задержали за предложение к митингующим пойти в местный гайд-парк, площадку, где разрешено проводит публичные мероприятия без необходимости согласовывать с властями.