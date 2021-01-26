Пресненский суд Москвы получил первое ходатайство об аресте обвиняемого в насилии по отношению к полицейскому. Следствие считает, что он напал на сотрудника правоохранительных органов в ходе субботней акции в столице, рассказали агентству ТАСС в суде. Сейчас он задержан и находится в изоляторе на Петровке. Всего по обвинению в насилии по отношению к силовикам, по данным СК, задержаны два человека. После субботних событий были возбуждены четыре уголовных дела по этой статье.
2021-01-26T16:32:04+03:00
2021-01-26T16:32:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 26 января 2021
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