Меркачева: Комиссия СПЧ просит МДВ и Росгвардию проверить случаи нарушения прав журналистов на митингах 23 января

Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ просит МДВ и Росгвардию проверить 40 случаев нарушения прав журналистов во время освещения протестов 23 января. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член СПЧ и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

«Мы подготовили официальное заявление от нашей профильной комиссии при СПЧ в Росгвардию и МВД. Просим проверить, во-первых, два случая с журналистами на предмет уголовного состава. Это случай с журналистом «Медузы» Кристиной Сафоновой, которая получила два удара. Травмы у нее засвидетельствованы. И случай избиения журналиста «Новой газеты» Елизаветы Кирпановой. А все остальные случаи нарушений прав журналистов, их 40 – на предмет воспрепятствованию профессиональной деятельности», — рассказала она. Меркачева уточнила, что пока ответа на свое заявление СПЧ не получил.