Второе судебное заседание по делу журналиста Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма, состоится 27 января

Второе судебное заседание по делу дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма, состоится 27 января в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Арсен Шабанов.

«Завтра планируется заседание, свидетелей пока никого не вызывали, доказательства пока не собираются исследовать, планируют просто выслушать позицию обвиняемых по предъявленному обвинению и дальше определятся с порядком дальнейшего исследования доказательств. Наша позиция остается прежней: ни к каким преступлениям он непричастен, он занимался мирной журналистской деятельностью, никаких преступных целей никогда не преследовал», — сказал он.

Дагестанский журналист Абдулмумин Гаджиев обвиняется в финансировании терроризма и участии в деятельности экстремистских организаций. Сам Гаджиев подчеркивает, что его преследуют за журналистскую работу.

Журналиста издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева арестовали летом 2019 года после интервью с Абу Умаром Саситлинским о деятельности благотворительного фонда помощи детям «Ансар». Следствие считает, что Гаджиев, будучи редактором отдела религии, через свои статьи побуждал жертвовать деньги этому фонду, который якобы финансировал запрещенную в России группировку «Исламское государство»*. Гаджиеву предъявили обвинение в финансировании терроризма. Прошлой весной к этому добавилась статья об участии в деятельности террористической организации. Близкие и коллеги журналиста уверены, что обвинения сфабрикованы. В редакции «Черновика» подчеркивают, что это уголовное дело – плод фантазии следственных органов, так и не сумевших за все время представить хотя бы одно объективное доказательство вины Абдулмумина Гаджиева.

*организация запрещена в РФ