Журнал «DOXA» будет обжаловать требование Роскомнадзора удалить видеообращение к студентам и школьникам, которых запугивает администрация из-за протестов в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» редактор журнала «DOXA» Армен Арамян.

«Мы пока еще не рушили, будем ли мы его удалять и планируем обжаловать это требование в суде. Наше видео было обращением от редакции к студентам и школьникам, которых в последнее время перед протестами 23 января стали очень сильно запугивать в администрациях вузов и школ. Также давили на родителей школьников, чтобы не пустить их на протесты. Мы решили записать небольшое эмоциональное обращение, в которых выражаем поддержку студентам и школьникам, которых запугивают. Роскомнадзор обвиняет его в призыве несовершеннолетних к незаконной деятельности», — сказал он.

Арамян подчеркнул, что в случае невыполнения требования Роскомнадзора журнал «DOXA» могут заблокировать и обязать к выплате штрафа до 100 тысяч рублей.

РКН потребовал удалить видео из YouTube журнала DOXA о недопустимости ограничения прав молодёжи на протест а также незаконности отчисления их из учебных заведений.