Премьер-министр Италии Джузеппе Конте официально подал в отставку. Такое решение он принял на фоне политического кризиса в стране – в частности потери правящей коалицией большинства в сенате.

Джузеппе Конте подал заявление об отставке президенту Серджо Маттарелле Президент взял время на принятие решения и предложил

правительству исполнять свои текущие обязанности. О намерении Конте покинуть пост премьер-министра стало известно накануне, а связано он с выходом из правящей коалицией партии экс-премьера Маттео Ренци «Живая Италия», лишив Конте поддержки большинства. Разногласия возникли из-за того, как тратятся деньги, выделенные Евросоюзом на восстановление итальянской экономики, пострадавшей от эпидемии коронавируса. Эксперты отмечают, что отставка Конте может быть формальным шагом.

Агентство Reuters со ссылкой на неназванного члена правительства пишет, что Конте рассчитывает заручиться поддержкой большинства и без «Живой Италии» и получить от президента новый мандат на формирование правительства. Маттарелла тоже не готов объявлять выборы в условиях коронавируса. Он с завтрашнего дня начнет политические консультации по выходу из правительственного кризиса, и, вероятно, поручит Конте формирование нового кабинета министров.

Джузеппе Конте возглавляет правительство Италии с июня 2018 года. Тогда в стране также был политический кризис, когда после выборов республика почти полгода оставалась без правительства