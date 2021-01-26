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16:07, 26 января 2021

Байден продлил и расширил указ об ограничении на въезд в США жителям стран ЕС и Великобритании

Американский Президент Джо Байден продлил и расширил указ об ограничении на въезд в США жителям стран ЕС и Великобритании, введенный президентом Дональдом Трампом в прошлом году и истекавший сегодня. Также с сегодняшнего дня вступает в силу правило о том, что все пребывающие в США пассажиры из других стран обязаны иметь отрицательный тест на коронавирус.

В марте прошлого года Дональд Трамп ввел ограничения на въезд в США из 26-ти стран Евросоюза, Великобритании, Ирландии и Бразилии — большинству не-граждан США въезд из этих стран был запрещен, если они провели в них предыдущие 14 дней. Незадолго до ухода с поста президента, Трамп подписал прокламацию, согласной которой ограничения должны были быть сняты сегодня, 26 января. А вместо этого Трамп издал указ, согласно которому с 26 января все пребывающие в США иностранные пассажиры обязаны предоставлять отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия. Президент Джо Байден не только продлил ограничения на въезд из ЕС, Великобритании, Ирландии и Бразилии, но и добавил в список стран Южную Африку. Что касается обязательного тестирования — без отрицательного результата пассажирам будет отказано в посадке на рейс, то сейчас Администрация Байден изучает возможность введения требования второго теста и обязательной самоизоляции для всех иностранных пассажиров.

Власти США будут принимать ПЦР-тесты и тесты на антиген к коронавирусу.



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