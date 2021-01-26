Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценивает ситуацию с коронавирусом в России как стабильную. По ее словам, снижается общее число ежедневно выявляемых случаев заражения. За последние сутки COVID-19 подтвердился почти у 19300 человек. Такие показатели были в начале ноября прошлого года.
2021-01-26T16:06:48+03:00
2021-01-26T16:06:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:06, 26 января 2021
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