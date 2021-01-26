Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценивает ситуацию с коронавирусом в России как стабильную. По ее словам, снижается общее число ежедневно выявляемых случаев заражения. За последние сутки COVID-19 подтвердился почти у 19300 человек. Такие показатели были в начале ноября прошлого года.