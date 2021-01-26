Пресненский суд Москвы получил первое ходатайство об аресте участника протестной акции 23 января, которого обвиняют в применении насилия к представителю власти. Следствие просит заключить под стражу Евгения Есенова до конца марта. Сейчас он содержится в изоляторе на Петровке.

Ранее Следственный комитет Москвы сообщил, что на данный момент задержаны двое участников протестной акции, которых подозревают в насилии к сотрудникам правоохранительных органов. Один из них наехал на машине на полицейского, а другой несколько раз ударил сотрудника полиции по голове.

В Кремле считают, что уровень насилия со стороны участников акции 23 января был беспрецедентным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал сегодня, что все столкновения были спровоцированы протестующими, а реакция правоохранительных органов моментальной.