«Общественный вердикт» направил обращение в СК по фактам применения полицией насилия к мирно протестующим

Фонд «Общественный вердикт» (российские власти считают «Общественный вердикт» иностранным агентом) направил обращение в Следственный комитет по фактам применения полицией и Росгвардией насилия к мирно протестующим. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.

«Вчера вечером фонд «Общественный вердикт» направил обращение в Следственный комитет по ряду случаев, которые присутствуют в публичном пространстве в интернете, в СМИ, где совершенно очевидно, что сотрудники полиции и Росгвардии незаконно применяли физическую силу и спецсредства к мирно протестующим гражданам, которые, не оказывали сопротивления. С нашей точки зрения, это было абсолютно необоснованно и является явным нарушением положений закона о полиции. Мы просим Следственный комитет проверить эти конкретные случаи — в нашем обращении их 8 — на предмет состава преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ — «превышение должностных полномочий с применением насилия», — сказала она.

В субботу 23 января на массовых несогласованных протестах в поддержку Алексея Навального по всей стране были задержаны, по данным портала «ОВД-Инфо», 3770 человек.