Бывшая сотрудница военно-морской разведки США, по данным Fox News, получила 11 лет тюрьмы

Бывшая сотрудница военно-морской разведки США, по данным телеканала Fox News, получила 11 лет тюрьмы по обвинению в умышленном хранении секретных документов Агентства национальной безопасности. Прокуроры утверждают, что Элизабет Ширли планировала передать эти сведения российскому правительству. Она также работала в Пентагоне и в национальной совместной рабочей группе по киберрасследованиям. Ширли признала свою вину минувшим летом, спустя год после задержания.