Бывшая сотрудница военно-морской разведки США, по данным Fox News, получила 11 лет тюрьмы

Бывшая сотрудница военно-морской разведки США, по данным телеканала Fox News, получила 11 лет тюрьмы по обвинению в умышленном хранении секретных документов Агентства национальной безопасности. Прокуроры утверждают, что Элизабет Ширли планировала передать эти сведения российскому правительству. Она также работала в Пентагоне и в национальной совместной рабочей группе по киберрасследованиям. Ширли признала свою вину минувшим летом, спустя год после задержания.
2021-01-26T15:35:03+03:00
2021-01-26T15:35:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 26 января 2021
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