Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку, — сообщают местные телеканалы. Ранее он провел заседание кабинета министров, на котором проинформировал о намерении покинуть свой пост. Это решение продиктовано утратой правящей коалицией абсолютного большинства в верхней палате парламента. В официальных сообщениях говорится, что Джузеппе Конте обсудил свою отставку с президентом Италии, и последний предложил ему продолжать исполнять обязанности премьер-министра.