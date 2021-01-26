Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку, — сообщают местные телеканалы. Ранее он провел заседание кабинета министров, на котором проинформировал о намерении покинуть свой пост. Это решение продиктовано утратой правящей коалицией абсолютного большинства в верхней палате парламента. В официальных сообщениях говорится, что Джузеппе Конте обсудил свою отставку с президентом Италии, и последний предложил ему продолжать исполнять обязанности премьер-министра.
2021-01-26T15:34:25+03:00
2021-01-26T15:34:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 26 января 2021
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