В РАНХиГС отрицают, что представитель вуза угрожал студенту отчислением за его политические взгляды

Ранее молодой человек выложил запись телефонного разговора в Интернет. Петербургский студент Северо-западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы рассказал, что ему угрожают сложностями при прохождении практики и даже отчислением за его публикации в социальных сетях.

Он выложил запись разговора с, якобы, представителем ВУЗа, которая объяснила, что не только студентов, а даже преподавателей академии увольняли за их оппозиционные взгляды. Собеседница студента советовала молодому человеку удалить его политические высказывания из соцсетей, поскольку, по её словам, из-за них возникнут проблемы в учёбе.

В РАНХиГС выясняют личности обоих участников разговора. Сотрудник ВУЗа не мог выдвигать таких требований к студенту, рассказал «Эху Москвы» глава центра общественных связей петербургского отделения академии Рудольф Сахаров.

Сейчас в РАНХиГС готовят запрос в молодёжное отделение партии «Яблоко», канал которого выложил запись, чтобы получить материалы для служебного расследования.

В Санкт-Петербурге следователи также начали вызывать на допросы несовершеннолетних, которых ранее задерживали на субботних протестных акциях.