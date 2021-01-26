В Нидерландах не прекращаются беспорядки, вызванные введением жестких ограничений из-за распространения коронавируса

Минувшей ночью сотни молодых людей в разных городах нападали на полицейских. В результате, по данным полиции, были задержаны более 150-ти человек.

Власти называют беспорядки самыми масштабными за последние 40 лет. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осудил происходящее. Он считает, что речь идет не о законных протестах, а о преступном насилии.

Российские дипломаты наблюдают за происходящим, — сообщил посол России Александр Шульгин. Он добавил, что у посольства нет информации, есть ли пострадавшие среди россиян.