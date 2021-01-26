Федерации лыжных гонок России и Александр Большунов публично извинились за инцидент на этапе кубка мира в Лахти

Однако Международная лыжная федерация может дополнительно наказать российского спортсмена.

Конфликт произошел в воскресенье на финише мужской эстафетной, когда финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова. Тот отмахнулся и ударил соперника палкой. Уже после финиша Александр врезался в группу финских лыжников. За неспортивное поведение своего лидера российская команда была дисквалифицирована и лишена медали.

Агрессивное поведение Большунова вызвало гневные отклики со стороны международного лыжного сообщества. Кроме того, на Александра было подано заявление в финскую полицию.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и сам Большунов принесли официальное извинение финской стороне, а также международной лыжной федерации.

Тем не менее, российский лыжник может понести дополнительное наказание. Член совета организации Марти Ууситало считает, что если лыжная ассоциация Финляндии обратится с письменным запросом в дисциплинарный комитет, расследование в отношении Большунова будет продолжено. Спортсмена могут оштрафовать, или отстранить от соревнований.

Добавим, что на предстоящем чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе российская сборная будет соревноваться под названием «Федерация лыжного спорта России». Решением CAS отечественные спортсмены не смогут выступать под государственным флагом на крупных соревнованиях до 16 декабря 2022 года.