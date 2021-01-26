Мишустин: Третья российская вакцина, разработанная центром Чумакова, поступит в гражданский оборот в феврале

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также потребовал организовать вакцинацию так, чтобы людям в регионах не пришлось долго ждать.

Правительство сообщило, что выделило еще около 3-х миллиардов рублей регионам на бесплатные лекарства для больных коронавирусной инфекцией.

Независимый аналитик Александр Драган рассказал «Московскому комсомольцу», что в регионах привито около 450 тысяч человек, из них половина приходится на Москву. Как отмечает «МК», при сохранении нынешних темпов вакцинации для того, чтобы привить половину населения России, понадобится от 10 до 40 лет.