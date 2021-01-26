Песков: Применение силы к протестующим со стороны силовиков оправданы в случае неповиновения органам правопорядка

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Задержания вполне оправданы. Там, где оказывается акция неповиновения представителям органов правопорядка, применяется сила. Если люди оказывают сопротивление представителям органов правопорядка», — сказал он.

Песков подчеркнул, что случаи неоправданного насилия по отношению к протестующим со стороны силовиков требуют служебного разбирательства.

«Почему вы считаете, что это требует дела? Это требует, как минимум, служебного разбирательство, что и происходит. Они же не участвовали в несанкционированной акции, они выполняли свою работу, пытаясь спасти город от этих агрессивных молодчиков. Полицейские не участвовали в несогласованной акции, это совсем другие параллели. И в отношении этих полицейских ведется служебное расследование», — отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что напряженность ситуации не позволила избежать задержания журналистов наравне с протестующими.

«Были определенные ситуации, где само положение дел не давало возможности идентифицировать каких-то журналистов, это тоже однозначно нужно признать. Вы видели, что агрессивные молодчики действовали нахально, агрессивно. В этой ситуации методично отличать журналистов от нежурналистов, наверное, очень тяжело. С этим тоже нужно согласиться», — заключил он.